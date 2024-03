Mulher luta com crocodilo de 4 metros e salva marido na África do Sul

Um homem foi salvo de ser devorado por um crocodilo graças à reação de sua esposa, que lutou com o animal em um lago na África do Sul.

O que aconteceu

Anthony Joubert, 37, pulou no rio para tentar tirar o enrosco de uma linha de pesca e acabou atacado pelo crocodilo. Segundo o jornal britânico The Mirror, o réptil tinha cerca de quatro metros de comprimento.

Annalisa, esposa de Anthony, pulou no lago e começou a duelar com o animal até que o crocodilo soltasse seu marido. "Salvei a vida dele e não sei como fiz isso. Eu estava em choque severo. Metade do meu marido estava dentro de um crocodilo gigante", disse ao Mirror.