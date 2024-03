Mísseis e tensão: norte de Israel é evacuado após ataques do Hezbollah

Moradores que vivem em até 5 km de distância da fronteira podem sair de suas casas com apoio do governo. Mas, um dos problemas apontado por Sarit é que as famílias deslocadas não podem, por exemplo, cultivar suas terras em outros locais. Segundo ela, não há certeza de que haverá uma "compensação" financeira por todos os gastos.

A reportagem do UOL percorreu quase 200 quilômetros de Tel Aviv até chegar ao kibutz Kfar Blum, próximo da fronteira com o Líbano. No trajeto, foram flagrados balões brancos no céu. A estrutura é utilizada pelo Exército de Israel para vigiar as fronteiras com o Líbano e a Síria.

Na entrada do kibutz Kfar Blum, soldados fazem o policiamento local Imagem: Fabíola Perez / UOL

No kibutz — que são comunidade em que moradores vivem, produzem e administram coletivamente —, a segurança militar se impõe logo na entrada. Soldados armados com fuzis controlam quem entra e quem sai do local.

Casas abandonadas e protocolos de segurança fazem parte da rotina do kibutz. O UOL esteve no local no início da noite de 5 de março. Menos de duas horas após a reportagem deixar o kibutz, os soldados que fazem a segurança da comunidade foram informados de mísseis lançados do sul do Líbano.

As explosões têm sido quase diárias — mais mísseis foram lançados na região na manhã da terça (12). Segundo o soldado Udi Avni, que atua na segurança local em parceria com o Exército de Israel, houve um alerta para cerca de 60 mísseis anteontem. "Muitos moradores acordaram assustados e precisaram esperar uma hora e meia para mandar os filhos à escola".