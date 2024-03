EUA: homem mata três pessoas na Pensilvânia e faz reféns em Nova Jersey

Em Trenton, o suspeito invadiu uma casa e fez reféns. Depois, fugiu com o carro das vítimas. O veículo foi encontrado, mas Gordon segue foragido.

Autoridades policiais disseram à CNN que acreditam que Gordon conhecia todas as pessoas que foram mortas. Mas que não conhecia o motorista do carro que foi sequestrado. "É algo doméstico, três pessoas foram mortas em duas residências diferentes."

A detetive de polícia de Trenton disse à CNN que acredita que o suspeito ainda esteja escondido na cidade. Foram solicitados reforços, inclusive do FBI.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, pediu que os moradores da região se mantenham em casa até a resolução do caso. "Fui informado pela Polícia do Estado da Pensilvânia sobre o que está acontecendo em Falls Township", comentou ele na plataforma X. "Estou disposto a fornecer todo o apoio necessário e peço àqueles que estão na região que continuem abrigados e ouçam as orientações das autoridades.