Por que brasileiros anti-imigração se filiam ao partido Chega, em Portugal

Segundo relatório do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) de 2023, o país abriga um total de 750 mil estrangeiros residentes. A comunidade brasileira é a mais numerosa, representando 29,3% do total (233.138). Porém, especialistas estimam que, na realidade, o número de brasileiros em Portugal pode ultrapassar os 500 mil. A diferença está na existência de brasileiros com dupla-nacionalidade ou que estão no país ilegalmente,

Não se sabe quantos desses brasileiros são filiados ao Chega. Porém, entre os dirigentes do partido, duas cadeiras são ocupadas por brasileiros. O deputado Marcus Santos, de 45 anos, foi eleito no último domingo (10), pelo partido.

Moradora de Braga há 13 anos, a pernambucana e consultora de RH Cibelli Pinheiro de Almeida foi convidada a fazer parte do Chega, em 2019. Ela é declaradamente conservadora nos valores e encontrou no partido um ambiente no qual se sentiu segura para declarar as suas opiniões. "Fui recebida de braços abertos, inclusive fui dirigente do partido em 2020, presidente da mesa da assembleia da Distrital de Braga", conta orgulhosa.

Cibelli ao lado de André Ventura, líder do partido de extrema-direta "Chega" Imagem: Arquivo pessoal/Cibelli Almeida

Assim que cheguei a Braga me apaixonei pela cidade, é encantadora. Uma cidade pequena, mas com todos os recursos, e que lhe proporciona uma qualidade de vida. Qualidade essa que na minha cidade, Recife, não existia. Lá, fui vítima de 20 assaltos, em alguns deles tive uma arma apontada na minha cabeça. Não tenho interesse em retornar ao Brasil, em razão do aumento da criminalidade e da situação política e econômica do país.

Cibelli Pinheiro de Almeida, consultora em RH

Apesar de ser imigrante brasileira, a consultora de RH avalia que as portas do país foram "escancaradas para a imigração ilegal" a partir de 2007, com a Lei dos Estrangeiros. Quando o Chega foi fundado, em 2019, a preocupação com a entrada de imigrantes se tornou, rapidamente, a principal pauta dos seus apoiadores, contrários a entrada de estrangeiros, que para eles estava "desenfreada".