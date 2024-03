'Salvou a minha vida': quem é a última mulher a viver com pulmão de ferro

Lillard ficou seis meses internada. No hospital, ela foi colocada no pulmão de ferro, que é uma câmara hermética de metal de cerca de dois metros de comprimento que funciona como uma espécie de ventilador gigante, auxiliando na respiração de pacientes como ela.

Os pacientes ficam deitados dentro de equipamento, apenas com a cabeça apoiada do lado de fora. Uma vedação ao redor do pescoço do paciente cria um vácuo enquanto o dispositivo faz o trabalho de um diafragma humano —criando pressão para que os pulmões da pessoa se encham de ar e depois esvaziem.

Em entrevista à NBC News em 2013, ela relembrou o exato momento em que foi colocada no aparelho. "Quando fui colocada nisso pela primeira vez, foi um grande alívio", disse.

Desde então, Lillard usa o dispositivo. Embora a maioria dos pacientes só tenha usado o pulmão de ferro durante algumas semanas ou meses, sempre dependendo da gravidade da paralisia, ela segue com o mesmo método até hoje. Por isso, não pôde ter as mesmas vivências que outras crianças, como, por exemplo, frequentar a escola.

Em entrevista à Rádio Diaries, ela contou que tentou outras formas de ventilação, mas não se adaptou. "Eu tentei todas as formas de ventilação. O pulmão de ferro é a mais eficiente, melhor e mais confortável", considerou.