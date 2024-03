EUA: Homem que comia bacon mal passado descobre larvas de tênia no cérebro

"Isso só pode ser especulado, mas dada a predileção do nosso paciente por carne de porco mal cozida e o histórico de exposição benigna, somos levados a acreditar que a cisticercose tenha sido transmitida por autoinfecção após lavagem inadequada das mãos, após ele próprio ter contraído teníase devido aos seus hábitos alimentares", concluiu o relatório.

A neurocisticercose é uma forma de infecção parasitária do tecido causada por cistos larvais da tênia do porco, encontrados no cérebro, afirma o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA.

Uma pessoa contrai cisticercose ao ingerir cistos larvais de fezes infectadas, o que normalmente ocorre pela falta de lavagem das mãos, segundo o CDC. A doença é endêmica no mundo em desenvolvimento devido à falta de saneamento.

O paciente foi tratado com sucesso com medicamentos antiparasitários e anti-inflamatórios. Suas lesões cerebrais regrediram e suas dores de cabeça melhoraram.

É "muito raro" que os pacientes contraiam neurocisticercose nos EUA, mas as conclusões do estudo podem mudar essa noção. "É historicamente muito incomum encontrar carne suína infectada nos Estados Unidos, e nosso caso pode ter implicações para a saúde pública", escrevem os pesquisadores no relatório.

Os sintomas da neurocisticercose variam de dores de cabeça a convulsões, dependendo de quais estruturas e tecidos foram infectados. A doença pode ser fatal, segundo o CDC.