Líderes do ocidente criticam Putin: 'Eleições não foram livres e justas'

Vladimir Putin (sem partido) foi reeleito presidente da Rússia pela quinta vez neste domingo (17) com 87,97% dos votos válidos. Líderes de outros países do mundo criticaram a reeleição de Putin, alegando que as eleições não foram livres e justas.

O que cada país disse

Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que as eleições russas não foram "livres nem justas". Biden justificou dizendo que Putin prendeu seus oponentes e impediu que outros concorressem contra ele.

Ucrânia

O líder ucraniano Volodimir Zelensky disse que Putin está "embriagado pelo poder" e quer "reinar eternamente". Putin continuará no cargo por mais seis anos.