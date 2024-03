Ao menos 13 trabalhadores ficam presos após acidente em mina na Rússia

Ao menos 13 trabalhadores ficaram presos numa mina de ouro que desabou na região de Amur, no extremo leste da Rússia.

O que aconteceu

Parte da mina, que pertence à empresa Pioneer, desabou na noite de ontem. O acidente foi no distrito de Zeysk, segundo informaram autoridades regionais. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Número de pessoas presas pode ser maior. O Ministério de Emergências informou que 13 mineiros ficaram presos, mas a promotoria regional disse que até 15 poderiam estar no subsolo, de acordo com informações do jornal The Washington Post.