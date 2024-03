Mãe leva filhos a hospital e descobre intoxicação por cocaína na Argentina

Uma mãe levou os filhos de 2 e 4 anos ao hospital com reclamações de dores abdominais, mas descobriu que as crianças estavam intoxicadas por cocaína. Caso aconteceu em Mendoza, na Argentina.

O que aconteceu

Mãe relatou ao médico que os filhos voltaram da casa do pai reclamando de dores no abdome. O profissional que atendeu as crianças suspeitou que a dor fosse provocada por algo atípico e solicitou diversos exames, inclusive toxicológico, que atestou a presença de cocaína no corpo do menino de 2 e da menina, de 4. As informações são do jornal La Nacion.

Caso foi reportado à polícia local, que foi até a casa do pai para averiguar o ocorrido. Entretanto, na residência dele não foi encontrado "nenhum entorpecente", segundo o procurador responsável pela investigação, Oscar Sívori.