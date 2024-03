Bahamas: 2 pessoas morrem em cruzeiro na sexta; navio pega fogo no sábado

O Nieuw Amsterdam retornou no sábado (23) ao seu porto de origem, em Fort Lauderdale. Os hóspedes desembarcaram e o navio iniciou hoje um cruzeiro com escala em Ocho Rios, na Jamaica, segundo a Holland America Line.

Incêndio no funil

No sábado, o Carnival Freedom enfrentou um incêndio no funil de exaustão a bombordo da embarcação. A Carnival Cruises informou ter recebido relatos de testemunhas informando sobre a queda de um raio ou o som de um trovão antes do início do incêndio, segundo comunicado encaminhado ontem à NBC News.

O incêndio foi extinto pela tripulação do navio, segundo a Carnival Cruises. A empresa disse que uma equipe técnica determinou que o navio sofreu danos suficientes para precisar de reparos, antes de poder retornar aos cruzeiros programados. "O funil foi estabilizado, os passageiros foram encaminhados ao porto de Cabo Canaveral e o navio seguiu para Freeport para reparos", informa a nota.

Os passageiros que tinham cruzeiros programados para o final de março receberão reembolso.