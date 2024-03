Imagens aéreas mostram como ficou ponte após desabamento nos EUA; veja

Relembre caso

A colisão ocorreu por volta das 1h30 [2h30 no horário de Brasília] de hoje. Uma câmera de monitoramento da ponte registrou o momento do acidente e a queda da estrutura.

Duas pessoas foram retiradas com vida da água. Uma delas não tinha ferimentos e a outra foi levada em estado grave ao hospital. As equipes de resgate acreditam que pelo menos sete pessoas caíram na água, afirmou a Associated Press.

Dados de rastreamento de navios mostram um porta-contêineres com bandeira de Cingapura, o Dali, no local onde ocorreu o acidente. O proprietário registrado do navio é Grace Ocean Pte Ltd e o gerente é Synergy Marine Group, mostram dados do LSEG.

Duas pessoas controlavam o veículo no momento da colisão. Os dois não ficaram feridos. O grupo Synergy confirmou que a colisão ocorreu às 1h30 [0h30, no horário de Brasília].

A Grace Ocean não comentou sobre o assunto até o momento. "Todas as pistas foram fechadas em ambas as direções devido a incidente na I-695 Key Bridge. O tráfego está sendo desviado", disse a Autoridade de Transporte de Maryland em um post no X.