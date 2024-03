Queda de ponte nos EUA: dois corpos de trabalhadores são recuperados

Eles foram identificados como Alejandro Hernandez Fuentes, de 35 anos, e Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26 anos. Um foi identificado por uma carteira de motorista no bolso, o outro foi identificado por impressão digital.

Os corpos das outras quatro vítimas não foram localizados. Eles foram dados como mortos pela Guarda Costeira. "Eu gostaria de anunciar que, baseado no tempo, no grande esforço de busca que fizemos e na temperatura da água, nós não acreditamos que vamos encontrar esses indivíduos com vida", declarou o vice-almirante Shannon Gilreath.

Buscas foram suspensas. Autoridades disseram que veículos estão presos nos destroços da ponte e os mergulhadores não são mais capazes de operar com segurança no local.

Oito pessoas trabalhavam na ponte no momento do acidente. Apenas duas foram resgatadas com vida.

México, Guatemala, El Salvador e Honduras são os países de origem das seis pessoas vítimas do desabamento da ponte. "As notificações aos familiares e entes queridos desses indivíduos fora dos Estados Unidos estão sendo tratadas pelo FBI e de acordo com os protocolos estabelecidos", disse Roland L. Butler Jr.

Colisão foi registrada em vídeo