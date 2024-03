Queda de ponte nos EUA: Guarda Costeira acredita que desaparecidos morreram

Mergulhadores devem retomar buscas na quarta-feira (27). "Estaremos em uma posição melhor para entender a dinâmica com a qual estamos lidando e para resolver os problemas de uma maneira muito mais segura", afirmou Shannon Gilreat.

Colisão foi registrada em vídeo

A colisão ocorreu por volta das 1h30 [2h30 no horário de Brasília] desta terça-feira (26). Uma câmera de monitoramento da ponte registrou o momento do acidente e a queda da estrutura.

Duas pessoas foram retiradas com vida da água. Uma delas não tinha ferimentos e a outra foi levada em estado grave ao hospital. As equipes de resgate acreditam que pelo menos seis pessoas ainda estejam na água.

Um porta-contêineres causou acidente. Com o nome "Dali", a embarcação tem bandeira de Singapura e levava 22 tripulantes. O proprietário registrado do navio é Grace Ocean Pte Ltd e o gerente é Synergy Marine Group. As informações são da Autoridade Marítima e Portuária do país asiático. O cargueiro Dali tem 300 metros de comprimento e 48 de largura, de acordo com o site MarineTraffic.