Argentina: vira-lata caramelo Copito invade escola e 'canta' hino; veja

Um vídeo em que Copito, um vira-lata caramelo, canta o hino nacional da Argentina fez sucesso nas redes sociais na última semana.

O que aconteceu

Imagens foram gravadas no Colégio San José, na cidade de Corrientes, a 900 quilômetros de Buenos Aires. No vídeo compartilhado pela ativista da causa animal Roxana Starek, o cão — também conhecido como Gaspar — solta a voz em meio a alunos durante uma execução do hino.

Divulgada no último sábado (23), gravação já teve mais de 600 mil curtidas. Após o episódio, o animal virou até tema de reportagem de telejornal e o colégio compartilhou outro vídeo no qual ele aparece com os alunos em outras situações e locais da instituição de ensino.