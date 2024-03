Colômbia: 2 morrem e 29 ficam feridos em evento com 'touro descontrolado'

Outro jovem, identificado como Ángel Il Cabellos Puerta, 21, morreu esfaqueado na parte externa da arena. Segundo o jornal El Heraldo, o assassino teria se desentendido com um irmão de Ángel, mas ele acabou sendo atacado.

Dos 29 feridos, 3 feridos são menores de idade (14, 16 e 17 anos) e um tem 84 anos. Eles tiveram ferimentos no pescoço, axilas e ombro. De acordo com a imprensa colombiana, o adolescente de 17 anos precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência. O evento ocorreu na semana passada, mas as imagens repercutiram neste fim de semanas.

A Corralejas é um evento tradicional na Colômbia, com duração de três dias. O festival, entretanto, é bastante criticado por entidades de proteção em defesa dos animais.

Tres muertos dejan las corralejas en Colombia en apenas una semana. El último murió ayer, con las visceras expuestas por herida de cornada.



¿Se responsabilizará @CeDemocratico @ChriGarces de estas muertes y las futuras, por su proyecto de ley que busca proteger y promocionar? pic.twitter.com/1POotvylOv -- Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) March 26, 2024