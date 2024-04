EUA: Justiça da Flórida restringe aborto legal após 6 semanas de gestação

A Suprema Corte do estado da Flórida, nos Estados Unidos, decidiu que maiores restrições ao aborto não são inconstitucionais —o que abriu caminho para que uma lei que proíbe o procedimento a partir de 6 semanas comece a valer. No entanto, os eleitores terão a chance de decidir sobre o assunto nas eleições.

O que aconteceu

A Suprema Corte entendeu que leis mais rígidas contra o aborto não vão contra o direito à privacidade previsto na constituição do estado. De acordo com o jornal The New York Times, a Corte julgou um caso de 2022, que contestava a proibição ao aborto a partir de 15 semanas. Desde então, porém, os deputados da Flórida pressionaram para limitar ainda mais o direito.

Lei que proíbe o aborto a partir de seis semanas passará a valer em até 30 dias. O projeto já havia passado no legislativo da Flórida e sido sancionado pelo governador conservador Ron DeSantis, do partido Republicano, em abril de 2023. A lei ainda não tinha entrado em vigor justamente pela análise do Supremo.