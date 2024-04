EUA: Pitbulls destroem lataria de carro em caça a gato escondido no motor

Quando Christie Barr acordou e se deparou com o estragou, ela acreditou que alguém tivesse atirado em seu carro. "Achei que alguém tivesse pegado uma arma de ar comprimido e atirado'', contou a proprietária a um veículo local.

A mulher pediu à polícia para ver as câmeras de segurança do local e descobriu que os autores eram pitbulls. A vizinhança não sabe a quem pertence os cachorros, mas estão preocupados com a segurança do bairro.

O gato era de um vizinho de Christie e não ficou ferido. O vídeo que circula nas redes sociais mostra os cães desistindo da caça e o felino sai momentos depois.