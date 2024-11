Hamas afirma estar 'disposto' a uma trégua e pede para Trump 'presionar' Israel

O Hamas está "disposto" a uma trégua na Faixa de Gaza e pede ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que pressione Israel a interromper as operações militares, afirmou nesta sexta-feira à AFP uma fonte do movimento islamista palestino.

"O Hamas está disposto a alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, caso uma proposta seja apresentada e com a condição de que (Israel) a respeite", disse um diretor do escritório político do movimento, Basem Naim.

Ele também pediu à administração Trump que pressione o governo israelense "para que interrompa a agressão" em Gaza.