Adolescente de 15 anos e mais duas pessoas morrem em avalanche na Suíça

A avalanche ocorreu nas proximidades da pista de Riffelberg, acima do resort e abaixo do famoso pico Matterhorn. O desabamento aconteceu por volta das 14h de segunda-feira (1º).

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que a neve começa a deslizar. Nas imagens, a pessoa que gravava diz que quatro pessoas estavam posicionadas exatamente no local da avalanche.

Al menos tres personas están desaparecidas después de una avalancha el lunes por la tarde en Riffelberg, cerca de la estación de esquí de Zermatt, en Suiza.#Switzerland #avalanche pic.twitter.com/HiA36A6dYp -- Centinela35 (@Centinela_35) April 1, 2024

As pistas de esqui demarcadas são monitoradas por especialistas que as fecham em caso de risco de avalanche. Mas, fora destes espaços, a responsabilidade pela segurança é do próprio esquiador.

Na temporada de inverno de 2023/24, até o final de março, 14 pessoas morreram em 12 acidentes de avalanche na Suíça. O levantamento é do jornal RedaktionsNetzwerk Deutschland.