Pets em pânico: vídeos registram susto de animais com terremoto em Taiwan

Outro vídeo mostra o susto de três gatos ao sentirem o tremor. Um deles chegou a cair de um móvel e outro a se debater contra uma parede, antes de se esconderem pelos cômodos da casa. Assista:

Mortos e feridos

Pelo menos nove pessoas morreram devido ao terremoto, informou o governo de Taiwan. Segundo o corpo de bombeiros, ao menos três das vítimas foram esmagadas por pedras após um deslizamento de terra no condado de Hualien, epicentro do tremor. As buscas continuam.

Cerca de 130 pessoas estão presas sob escombros, sendo 60 delas em um túnel e outras em edifícios no condado de Hualien. O número de feridos chegou a 946, segundo a agência de notícias local CNA.

Não há brasileiros entre as vítimas, diz a representação do governo na capital, Taipé. "Mantemos contato com a comunidade brasileira por WhatsApp e sabemos que não há registro de nenhum brasileiro ferido ou morto", afirmou Miguel Magalhães, diretor do Escritório Comercial do Brasil em Taipé, à TV Globo. O UOL procurou o Itamaraty para informações sobre brasileiros no país, mas ainda não teve retorno.