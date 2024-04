Trump pede para Israel acabar com a guerra contra o Hamas: 'Voltar à paz'

O ex-presidente dos EUA Donald Trump pediu, em entrevista a uma rádio do país nesta quinta-feira (4), que Israel acabe com a guerra contra o Hamas.

O que aconteceu

Trump pediu que a paz seja retomada na região. "Acabe com isso e vamos voltar à paz e parar de matar pessoas. Eles têm que fazer isso. Acabe com isso e acabe com isso rápido, porque precisamos voltar à normalidade e à paz", afirmou.

O candidato republicano também criticou a divulgação de imagens da guerra por Israel. "Eles não deveriam lançar imagens assim. É por isso que eles estão perdendo a guerra de relações públicas", avaliou.