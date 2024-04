Avião monomotor atinge dois veículos ao fazer pouso de emergência nos EUA

O avião viajava de Lynchburg, na Virgínia, para Ocean Isle Beach, na Carolina do Norte. A informação é do site especializado FlightAware, que rastreia as atividades de voos da aviação civil.

A aeronave atingiu dois veículos SUV ao pousar. A afirmação é do chefe do Corpo de Bombeiros de Moncure, Robert Shi, em um comunicado publicado hoje (5) nas redes sociais.

O avião bateu no capô do lado do passageiro de um dos veículos. Os destroços da colisão atingiram a capota do segundo veículo, mas ninguém se feriu.

Dos dois veículos atingidos pelo avião, apenas um motorista apresentou queixa à Patrulha Rodoviária Estadual da Carolina do Norte. Segundo os agentes, Alec Bivens, de Applegate, Califórnia, estava pilotando o avião. A informação é da WRAL-TV.

Bievens relatou que o avião apresentou uma falha na hélice, o que levou à falha do motor e que, por essa razão, teve que fazer o pouso de emergência. O trem de pouso do avião não respondeu ao acionamento, então ele pousou de barriga, disse Shi. "A corporação está grata por esse incidente ter envolvido apenas danos materiais, afirmou. "A US1 é muito movimentada e esse incidente poderia ter sido muito pior".

Uma testemunha do acidente diz ter pensado que o avião fosse um carro. Chris Sealey disse à WRAL-TV que viu um avião voando anormalmente baixo, sem trem de pouso, e pensou ser "um carro de aparência estranha", a alguns quilômetros de distância.