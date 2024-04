Cidade na Rússia declara emergência após vazamento de substância radioativa

Uma cidade no sudeste da Rússia decretou estado de emergência após o vazamento de uma substância radioativa.

O que se sabe

O vazamento foi detectado no distrito industrial de Khabarovsk. Altos níveis de radiação foram encontrados em uma área a apenas 2,4 quilômetros de distância das casas na cidade de 630 mil habitantes às margens do rio Amur, segundo o jornal britânico The Sun.

Fonte do vazamento de radiação não foi divulgada. Andrey Kolchin, chefe da Defesa Civil da cidade, disse apenas que uma fonte de aumento dos níveis de radiação foi descoberta e a área foi isolada nesta sexta-feira (5), sem detalhar o local.