150 mil pessoas estão desalojadas em meio a conflito Israel-Hezbollah

O conflito se intensificou, no entanto, após o ataque do Hamas em outubro de 2023, que desencadeou a nova investida israelense em Gaza. Na ocasião, o Hezbollah parabenizou o Hamas pelo bombardeio e declarou apoio ao grupo palestino.

Comunidades a 3 quilômetros da fronteira libanesa foram evacuadas às pressas após a intensificação das hostilidades, de acordo com a Reuters.

Ataques do Hezbollah Imagem: Arte/UOL

Até agora, os bombardeios de Israel mataram cerca de 270 combatentes do Hezbollah e cerca de 50 civis. Em março, o exército israelense disse ter matado um comandante do Hezbollah em um ataque aéreo contra um veículo no Líbano.

No dia 1° de abril, o grupo extremista acusou o governo israelense de ter atacado o consulado iraniano na Síria, e alertou que Israel pagará por matar membros do alto escalão dos Guardiões da Revolução Islâmica no bombardeio.