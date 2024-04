Briga em bar de shopping acaba com dois mortos na Flórida, nos EUA

Duas pessoas morreram após uma briga em um shopping na Flórida nas primeiras horas de hoje.

O que aconteceu

Uma discussão entre clientes no Martini Bar acabou com dois mortos. Entre eles, o segurança do bar que foi baleado após tentar separar a briga.

Houve troca de tiros. Dois policiais, que fazem parte da equipe de segurança do shopping, foram até o local após o início dos disparos.