Brasileiras denunciam racismo em evento nos EUA: "Tem piolho nas tranças?"

Na ocasião, elas assistiram ao painel do apresentador Tiago Leifert, como ouvintes. Elas ouviram três brasileiras brancas falando, em inglês, sobre o cabelo das duas, enquanto riam: "Veem essas negras? Será que tem piolhos nessas tranças e dreads?".

O que elas não esperavam é que eu falasse em inglês. Eu imediatamente as olhei de forma que elas entenderam o que eu havia entendido. O racismo que estava acontecendo ali. E as mesmas se retiraram.

A embaixadora destacou que em outras situações, as teria confrontado, mas escolheu não fazê-lo naquele momento. "Eu e a Marta, mulheres negras, temos muito mais a perder do que três meninas brancas de Harvard. Se nós tivéssemos confrontado, nós teríamos sido vistas como mulheres negras raivosas, escandalosas e até mesmo vitimistas. Porque é assim que nos contam".

Naira falou especificamente sobre este ocorrido, mas disse que passaram por outras situações de violência durante os dois dias de evento. A denúncia aconteceu durante o painel dos embaixadores, momento em que ela questionou a organização do evento, que tinha como tema "O Encontro dos Vários Brasis", e chamou a atenção dos patrocinadores, reiterando sobre a importância de impedir que práticas como esta aconteçam.

"O Brasil que está aqui é o Brasil que é fruto do privilégio do histórico escravocrata? O Brasil que está aqui reflete os herdeiros do Brasil? Os indicados do Brasil? O Brasil que tem legado de tráfico, de exclusão, violência e exploração dos corpos negros, indígenas e plurais? Enquanto estivermos com discursos cheios de práticas vazias, não só o Brasil, mas também a Brazil Conference e suas estruturas,vão continuar refletindo e perpetuando a manutenção das estruturas racistas e excludentes que não representam o Brasil que queremos de forma alguma."

Em nota, o evento diz que "reconhece e reitera seu compromisso contra o racismo em todas as suas formas". "Repudiamos veementemente qualquer ato de discriminação racial e não compactuamos com tais comportamentos em nossos eventos. É fundamental destacar que a Brazil Conference está comprometida em promover um ambiente inclusivo e diverso, onde todas as vozes são respeitadas e valorizadas. Lamentamos profundamente qualquer incidente de racismo que tenha ocorrido durante o evento e estamos tomando medidas para endereçar o acontecido".