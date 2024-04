TV mexicana exibe testículos ao vivo durante eclipse após pedir vídeos

Uma emissora de TV do México teve que suspender sua transmissão ao vivo do eclipse, na manhã de ontem (8), após um telespectador enviar um vídeo de um saco escrotal, mesclado às imagens do sol sendo coberto pela lua.

O que aconteceu

Um internauta enviou o vídeo com a "brincadeira". Os apresentadores do RCG Media solicitaram que telespectadores enviassem imagens do eclipse para serem exibidas ao vivo.

É possível ver as duas apresentadoras soltarem gritinhos contidos quando se dão conta do que estão vendo na realidade. A emissora precisou suspender a transmissão por alguns segundos.