Papa sobe tom contra 'ideologia de gênero' meses após abençoar casais gays

Não há indícios de que o novo texto tenha sido preparado em resposta direta às críticas de setores católicos sobre as bênçãos para relações homoafetivas. A nota estava sendo elaborada há cinco anos, mas passou por revisões extensas durante esse período, de acordo com a Reuters.

'Ameaça à dignidade humana'

O texto diz que "qualquer intervenção de mudança de sexo, como regra, arrisca ameaçar a dignidade única que a pessoa recebeu desde o momento da concepção".

Sobre a "teoria de gênero", também chamada de "ideologia de gênero" por seus críticos, a nota afirma: "desejar uma autodeterminação pessoal, como prescreve a teoria de gênero, além dessa verdade fundamental de que a vida humana é um dom, equivale a uma concessão à antiga tentação de se tornar Deus, entrando em competição com o verdadeiro Deus de amor revelado a nós no Evangelho".

O texto cita que algumas pessoas podem se submeter a cirurgias para resolver "anormalidades genitais", mas enfatizou que "tal procedimento médico não constituiria uma mudança de sexo no sentido aqui pretendido".

Defensores da autodenominação e das cirurgias de redesignação sexual afirmam que o gênero é mais complexo e fluido do que as categorias binárias de homem e mulher, e depende de mais fatores do que características sexuais visíveis, como a forma como as pessoas se sentem e percebem.