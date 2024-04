Cebolinha nas eleições: hortaliça vira símbolo de protesto na Coreia do Sul

O partido do presidente quer recuperar o controle. O Partido Poder Popular espera retomar o controle do legislativo, que está nas mãos da oposição desde 2016, o que permitiria promover sua agenda, que inclui a reforma do sistema de saúde, uma política severa com a Coreia do Norte e a promessa de acabar com o Ministério da Igualdade de Gênero.

A oposição pode ganhar força. Um triunfo da oposição, como apontam as pesquisas, pode enfraquecer a posição de Yoon, que tem índices reduzidos de aprovação.

Outros temas movimentam o país. A população sul-coreana também discute outros temas antes das eleições, incluindo uma greve dos médicos e uma bolsa Dior.

Greve médica e bolsa Dior

Líder da oposição do Partido Democrata da Coreia do Sul, Lee Jae-myung segura cebolinhas durante um evento de campanha Imagem: YONHAP / AFP

Médicos estão em greve. O sistema de saúde sul-coreano enfrenta desde 20 de fevereiro uma greve de médicos, o que obrigou os hospitais a cancelar cirurgias e tratamentos. Os médicos rejeitam as reformas de Yoon, que aumentarão consideravelmente as admissões nas faculdades de medicina para reduzir a escassez de profissionais do setor. A reforma de Yoon tem amplo apoio popular e "poderia ajudar o seu partido na votação", afirmou Shin Yul, professor de Ciências Políticas da Universidade Myongji.