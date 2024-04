Provocações, prisão: por que México e Equador abriram crise diplomática?

Mesmo não sendo vizinhos e estando quase 4 mil km distantes, México e Equador protagonizam a mais recente crise diplomática da América Latina.

O início do conflito

A polícia do Equador prendeu o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas durante invasão à embaixada do México no país na última sexta-feira (5). O político estava lá desde dezembro e havia recebido asilo político do México horas antes da ação.

O México, inclusive, já havia rejeitado uma solicitação do Equador para permitir a captura de Glas na embaixada. Também na sexta, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fez uma defesa ferrenha do instituto do asilo no México apontando que, no passado, salvou a vida de muitos latino-americanos perseguidos por ditaduras. Nos últimos anos, o país concedeu asilo ou refúgio a outros ex-colaboradores do ex-presidente equatoriano Rafael Correa (2007-2017).