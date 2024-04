Tiroteio em festa muçulmana nos EUA deixa ao menos 5 feridos

A polícia da cidade de Filadélfia, EUA, foi acionada para conter um tiroteio na capital do estado da Pensilvânia. Até o momento, as autoridades não consideram que houve um atentado na região.

O que aconteceu

Imagens das TVs americanas mostraram diversas tendas e cadeiras nas ruas —o que sugeria que um evento estava em andamento. A Fox News e a CNN apontaram o acontecimento da Eid al-Fit, festa que celebra o fim do mês sagrado para muçulmanos, o Ramadã.

Os tiros teriam partido de duas pessoas, pelo menos, que estavam no local da celebração religiosa. Segundo uma primeira reconstrução do ocorrido, dois grupos teriam iniciado o tiroteio, causando correria. A polícia, por sua vez, já estava no local para garantir a segurança dos milhares de fiéis reunidos.