Shen Yun: balé de seita expulsa da China traz show anticomunista ao Brasil

Parte desse dinheiro tornou o The Epoch Times o segundo maior financiador de publicidade pró-Trump no Facebook, atrás apenas do próprio comitê de campanha do ex-presidente.

Um ex-funcionário de uma operação regional do jornal revelou que, para direcionar as ações de publicidade, o The Epoch Times comprou listas de endereços de corretores de dados, especificamente de conservadores com 60 anos ou mais.

O jornal é dividido em organizações sem fins lucrativos, que receberam R$ 8,4 milhões em contribuições e subsídios em 2020 e 2021, segundo dados declarados ao IRS acessados pela NBC.

Entre os doadores listados, estão organizações cristãs e conservadoras, como a National Christian Charitable Foundation, que conecta doadores anônimos com causas cristãs, e o Donors Trust, um fundo para doadores conservadores e libertários.

No Brasil, os dados de faturamento do The Epoch Times não são públicos: o jornal está inscrito desde setembro de 2022 no CNPJ de uma microempresa com sede em Curitiba (PR). O capital social declarado é de apenas R$ 1.000.

Em seus canais, o The Epoch Times Brasil alega que funciona à base de doações e assinaturas, o que daria ao jornal mais "independência".