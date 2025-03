Ataque jihadista deixa 44 civis mortos no Níger

O Níger, na região do Sahel e governado por um regime militar, enfrenta frequentemente ataques jihadistas vinculados à Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico (EI) no sudoeste do país e às células do Boko Haram e sua dissidência Iswap no sudeste.

"Por volta das 14h, enquanto os fiéis muçulmanos realizavam a oração de sexta-feira, esses terroristas fortemente armados cercaram a mesquita para executar este massacre de rara crueldade", acrescentou o ministério, detalhando que os agressores "incendiaram o mercado e casas ao saírem".

Fambita está localizada na chamada zona das "três fronteiras", entre Níger, Mali e Burkina Faso, uma região que os jihadistas afiliados ao EI e à Al Qaeda transformaram em seu esconderijo.

