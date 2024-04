Adolescente engole moeda nos EUA e ela fica presa nas cordas vocais

Um adolescente de 14 anos engoliu uma moeda, que ficou presa nas suas cordas vocais durante algumas horas. O caso aconteceu na Califórnia e teve os detalhes publicados no início do mês no "The New England Journal of Medicine".

O que aconteceu

O jovem deu entrada no pronto-socorro alegando estar com rouquidão e dificuldade para engolir. Ele relatou ter engolido acidentalmente uma moeda cerca de seis horas antes de ir até o hospital.

Ele respirava bem, sem emitir qualquer tipo de som. As radiografias do tórax e pescoço mostraram um corpo estranho situado verticalmente na subglote (região entre as cordas vocais e a traqueia).