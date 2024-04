Mãe é presa por deixar filhos em casa e passar a semana em cruzeiro nos EUA

Os agentes chamaram os paramédicos e os serviços de proteção à criança. No momento, os irmãos estão sob os cuidados de um familiar.

A polícia agora apura se a mãe embarcou no dia 4 de abril e só voltou para casa no dia 10. "Ainda estamos reunindo os fatos e as circunstâncias de como estas crianças foram deixadas sozinhas por vários dias", disse o policial Ted Heap em uma rede social.

Mas o importante é que eles estão seguros agora, e os responsáveis devem ser responsabilizados.

Ted Heap, policial

Presa, Williams foi autuada no Centro de Detenção do Condado de Harris um dia depois de voltar da viagem. Sua fiança está fixada em 25 mil dólares, o equivalente a R$ 128 mil em valores de hoje.