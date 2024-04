Estilingue de Davi e mais: os sofisticados sistemas de defesa de Israel

O Domo de Ferro é um sofisticado sistema antimísseis que intercepta foguetes, desenvolvido por Israel em parceria com os EUA. A rapidez do sistema é fundamental. Um foguete disparado de Gaza pode atingir a cidade de Sderot, a oito quilõmetros, entre 11 e 15 segundos. Já para Tel Aviv, a segunda maior cidade de Israel, esse tempo é de um minuto e meio.

Ativado em 2011, o Domo de Ferro tem um grau de eficácia de 92%. O sistema funciona com radares que escaneiam a região de Gaza cinco vezes por segundo. Após a identificação do disparo, o sistema estima o local da queda quase que instantaneamente e define se o foguete será interceptado ou não.

Cada míssil interceptador do Domo de Ferro custa US$ 60 mil (cerca de R$ 303 mil), e o dinheiro para financiar o complexo sistema de defesa vem do Congresso norte-americano.

A Seta (The Arrow)

A Seta (The Arrow), um dos sistemas de defesa de Israel Imagem: Reprodução / Wikimedia Commons / US Navy News Service

Desenvolvida em cooperação com os EUA, a Seta foi projetada para interceptar mísseis de longo alcance — incluindo os tipos de mísseis balísticos alegadamente empregados na ofensiva deste domingo. Recentemente, o sistema também foi usado contra os mísseis lançados por militantes houthis a partir do Iêmen.