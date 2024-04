Crise Israel-Irã pode virar guerra generalizada no Oriente Médio?

A possibilidade de o ataque do Irã a Israel no último sábado (13) escalar para uma guerra generalizada no Oriente Médio está nas mãos do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Pressionado pelo Ocidente, de um lado, e por aliados ultraconservadores, de outro, ele terá de decidir com que força militar responderá ao ataque do Irã, avaliam professores de relações internacionais consultados pelo UOL.

O que aconteceu

Para a ONU, uma guerra generalizada na região é um perigo real. No domingo, o secretário-geral da organização, António Guterres, afirmou que "o Oriente Médio está à beira do abismo". "As pessoas da região estão enfrentando o perigo real de um conflito devastador em grande escala", afirmou.

Aliados extremistas querem resposta dura de Netanyahu. Alvo de denúncias de corrupção e criticado pela população por não prever o ataque do Hamas no ano passado, o primeiro-ministro se sustenta no cargo graças a uma aliança ultraconservadora, que já exigia dele a aniquilação do Hamas e agora o pressiona por uma retaliação exemplar contra o Irã.