Elefanta escapa de circo e é flagrada correndo pelas ruas de cidade nos EUA

USA ?? Viola the elephant escaped from the Butte, Montana, 'Jordan World Circus' (4/16)



??? ?? ???????? ???? ???? ?? '???????????? ???????????? ?????' ? ??????? (16/4)



USA ?? Zirkuselefant aus dem 'Jordan World Circus' in Montana weggelaufen (16/4) pic.twitter.com/DClNPCxiOh