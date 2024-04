Mulher toma ibuprofeno para tratar gripe e fica com bolhas pelo corpo

A condição causa inflamação aguda e leva o sistema imunológico a atacar as próprias células do corpo. Ela foi medicada com antibióticos. Ao deixar a UTI, os médicos a mantiveram na enfermaria por sete dias até que os sintomas diminuíssem.

Ela relatou nunca ter sofrido reações ao ibuprofeno antes. Testes em seus órgãos internos, como pulmões e coração, revelaram funcionamento normal. Os médicos notaram que a camada externa da epiderme havia 'se soltado' do corpo, levando ao diagnóstico.

Os médicos registraram sinais de necrose na pele. A condição ocorre quando células saudáveis começam a morrer devido a uma falha no fornecimento de sangue. O relato do caso foi publicado na revista médica Clinical Case Reports na segunda-feira (15).

Perigo potencial

Os médicos fizeram um alerta no relatório sobre o uso do ibuprofeno. Eles escreveram que, apesar do medicamente ser eficiente para o alívio da dor e controle das inflamações, ele pode esconder um "perigo potencial" que, embora raro, "exige atenção e compreensão" dos profissionais de medicina.

Reação adversa é um lembrete do que pode ocorrer. Segundo concluem os médicos no relatório, "a rara ocorrência de reações graves como a Síndrome de Stevens-Johnson serve como um lembrete de que nenhum medicamento é totalmente isento de riscos".