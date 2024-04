Homem fratura pênis ao ter ereção enquanto dormia na Tunísia

Um homem de 27 anos fraturou o pênis em dois lugares ao ter ereção noturna enquanto dormia. O caso considerado raro pela ciência foi registrado na Tunísia.

O que aconteceu

O homem foi hospitalizado em decorrência da fratura peniana. No Hospital Ibn El Jazzar, em Kairouan, ele relatou que dormia quando despertou ao ouvir um estalo ao se virar na cama com o órgão ereto, seguido por fortes dores. As informações são do Daily Mail.

Paciente esperou 36 horas para buscar atendimento. Ao examinar o homem, a equipe médica verificou a deformidade no pênis, que estava inchado e aparentava um formato de "berinjela".