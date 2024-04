Turista britânico é encontrado morto em condomínio turístico de Portugal

As autoridades não informaram a causa da morte. A GNR (Guarda Nacional Republicana) foi alertada, esteve no local, e acionou a Polícia Judiciária, que investigará as circunstâncias da morte do turista.

O homem foi encontrado num dos apartamentos disponíveis para locação temporária no empreendimento Orada Apartamentos Turísticos. O empreendimento consiste em um grupo de prédios baixos, coloridos, a 100 metros da marina da Albufeira. A diária do apartamento mais barato custa 45 euros (R$ 245) e a do mais caro, 84,60 euros (R$ 460). A infraestrutura conta com piscina infantil e adulto, serviço de bar e recepção 24 horas, segundo o site da empresa.