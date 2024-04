Centro militar estratégico: o que tem em Isfahan, cidade atacada por Israel

Nenhum dano foi causado no ataque, disse o comandante do Exército do Irã, Siavosh Mihandoust, acrescentando que o barulho ouvido em Isfahan foi devido a sistemas de defesa aérea que interceptaram um "objeto suspeito".

Ataque teve como alvo base aérea militar. Ao menos três autoridades do Irã confirmaram que uma base aérea militar próxima de Isfahan, no centro do país, foi atingida no ataque, segundo o The New York Times. Não há até o momento relato de feridos. Já as instalações nucleares do Irã não foram atingidas e permanecem ilesas.

Objetivo era enviar mensagem que Israel pode atacar o Irã de dentro. Um oficial israelense disse ao jornal Washington Post que o ataque aéreo à instalação militar iraniana pretendia enviar a mensagem de que Jerusalém pode atacar de dentro do país.

Ação pode ter sido uma resposta israelense à ofensiva iraniana. Israel havia prometido responder ao ataque sem precedentes com drones e mísseis de sábado à noite executado pelo Irã contra o seu território.

EUA não estão envolvidos no ataque, mas foram notificados que Israel pretendia atacar o Irã nas próximas 24 a 48 horas. Washington recebeu uma notificação antes do ataque, disse à NBC News "uma fonte familiarizada com a situação".