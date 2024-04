Carro de corrida sai da pista no Sri Lanka, mata 7 e deixa 20 feridos

Um carro de corrida saiu da pista durante uma competição no Sri Lanka, neste domingo (21), e matou sete pessoas. As informações são da agência de notícias Associated Press e da BBC News.

O que aconteceu

Uma menina de oito anos está entre os mortos, informou o Exército do país.

O acidente deixou outras 20 pessoas feridas, entre espectadores e pessoas que trabalhavam no evento. Cerca de 100 mil pessoas passaram pelo local.