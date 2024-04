Passageiro quebra perna durante voo e precisa esperar 6 horas até destino

Um passageiro quebrou a perna durante uma turbulência e precisou aguardar mais de seis horas ferido até o avião aterrissar.

O que aconteceu

Um alemão, de 47 anos, quebrou dois ossos da perna nos primeiros 30 minutos de voo. O avião da companhia Air New Zealand havia saído de Bali, na Indonésia, e ia para Nova Zelândia na última terça-feira (16), em uma viagem de sete horas, de acordo com reportagem do New York Post.

Identificado como "Niko", ele se machucou quando o voo passou por uma turbulência repentina. O passageiro fraturou a tíbia e a fíbula quando voltava do banheiro. Como a aeronave sofreu com uma perda de altitude, outros passageiros sofreram com o impacto, mas não se feriram.