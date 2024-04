Após uma semana de buscas, polícia acha jovem de família de ex-CEO do Slack

Dono da van foi fichado por "múltiplas violações criminais". Ele foi levado para a prisão, com fiança fixada em 50.000 dólares (cerca de R$ 255 mil).

Pais fundadores do Slack e Flickr

Mint é fruto do relacionamento entre Stewart Butterfield e Caterina Fake. Butterfield é ex-CEO do Slack e dono de uma fortuna de 1,6 bilhão de dólares (cerca de R$ 8,7 bilhões), segundo a Forbes. Fake, por sua vez, é fundadora do Flickr, plataforma de compartilhamento de fotos. O casamento dos dois durou de 2001 a 2007, ano em que Mint nasceu. Atualmente, ambos têm relacionamentos com outros parceiros.

Adolescente se identifica como pessoa não-binária. Mint adota os pronomes they/them, que, na língua inglesa, funcionam como uma alternativa sem gênero.

Educação em colégio interno. De acordo com o escritório do xerife que investigava o caso do desaparecimento, Mint estuda em um colégio interno particular de prestígio na região de Napa Valley, também na Califórnia.

Fluente em finlandês. A mãe de Mint tem fortes ligações com a Finlândia. Em 2020, ela escreveu em um post no X (antigo Twitter) que sua filha [sic] "fala finlandês fluentemente". Em 2015, Fake abriu uma cafeteria em Helsinque. O restaurante está permanentemente fechado, segundo o Google. Seu parceiro é o empresário finlandês de tecnologia Jyri Engestrom.