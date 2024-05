'Sobrevivi ao Holocausto e namorei a filha de oficial nazista sem saber'

Gabriel ainda criança Imagem: Arquivo Pessoal

Fui convidado várias vezes para a casa dela, onde conheci o pai e a mãe. Lanchava com eles, tínhamos conversas civilizadas. O pai dela era uma pessoa muito simpática e me tratava muito bem. Mas um dia ela me chamou e disse que nós teríamos de nos separar.

Gabriel Waldman

O término foi difícil para ambos. Gabriel conta que os motivos daquela decisão nunca ficaram claros, e Ingrid não falou. "Ela me chamou e disse: 'nós temos que nos separar porque o nosso relacionamento não vai dar certo' enquanto chorava muito e me beijava. Eu não entendia o que estava acontecendo", lembra ele.

Descoberta inesperada

A vida seguiu, os dois tomaram caminhos diferentes e se relacionaram com outras pessoas. Uma década depois, as coisas começaram a fazer um pouco de sentido quando Gabriel leu uma manchete no jornal: "Preso no Brasil um dos maiores criminosos de guerra do nazismo".