Outdoor gigante despenca na Índia e deixa ao menos 8 mortos

Uma operação de resgate para as pessoas que ficaram presas nas ferragens está em andamento. Os bombeiros, a polícia, as autoridades de resposta a desastres estão envolvidos nos esforços, disse a Corporação Municipal de Brihanmumbai, o órgão que administra Mumbai, no X.

O outdoor era ilegal, segundo as autoridades locais.

Equipes de resgate inspecionam o local onde um outdoor desabou em um posto de gasolina após uma tempestade de poeira em Mumbai Imagem: PUNIT PARANJPE/AFP

A chuva fora de época, acompanhada por uma enorme tempestade de poeira, escureceu o céu às 15h. A tempestade chegou a causar a suspensão das operações de voo no aeroporto de Mumbai. Jornais locais informaram que cerca de 15 voos foram desviados para diferentes aeroportos e a operação das pistas foi retomada às 17h03, segundo a operadora do aeroporto.

O ministro-chefe do Maharashtra, Eknath Shinde, visitou o local do colapso do painel em Ghatkopar, no final da noite. "É um incidente muito lamentável. O governo irá investigá-lo, além de investigaras pessoas responsáveis por todos os painéis da cidade. Aqueles considerados ilegais e perigosos serão removidos", disse Shinde.

Chuvas e rajadas de vento atingiram partes de Mumbai e distritos vizinhos. A agência meteorológica emitiu um alerta prevendo uma tempestade acompanhada de relâmpagos e chuvas moderadas a intensas em Mumbai, bem como nos distritos vizinhos de Thane e Palghar.