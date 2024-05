Helicóptero que caiu com presidente do Irã não tinha marcas de bala

Nenhuma marca de bala foi observada nos destroços do helicóptero. O governo iraniano descarta a chance de um atentado e fala que o acidente foi causado pelas más condições climáticas na região.

Helicóptero pegou fogo após atingir o solo. O presidente Ebrahim Raisi e mais sete pessoas que estavam a bordo, incluindo autoridades iranianas, morreram no acidente.

Texto não detalha se acidente foi causado por erro humano ou problema técnico. As Forças Armadas também fizeram um apelo para que as pessoas "ignorem opiniões de não especialistas baseadas em especulações sem conhecimento da realidade".

Quem assume o poder

Mohammed Mokhber, 68, deve assumir como presidente interino do Irã. O anúncio da indicação foi feito por Ali Khamenei, líder supremo do país, nesta segunda-feira (20).

Uma nova eleição presidencial será feita no prazo de 50 dias. Conforme prevê a Constituição do Irã, o presidente interino, o presidente do parlamento e o chefe do poder judicial devem formar um conselho para convocar as eleições.