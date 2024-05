Exploração e brutalidade: como o comércio do ópio moldou o mundo moderno

Além do desespero ocasionado pelo catálogo de exploração, brutalidade e miséria, Ghosh também teve que enfrentar um desafio narrativo incomum: no centro de seu livro havia “um protagonista não humano, uma planta”.

Então, por que ele desistiu de desistir e acabou finalizando e lançando seu livro?

Ghosh afirma que não foi um avanço conceitual que o trouxe de volta ao projeto, mas a evidência da vitalidade da Terra, incorporada na potência de uma única planta, a papoula do ópio, e amplamente refletida nos efeitos da mudança climática dos dias atuais.

Diante do aumento das temperaturas, da elevação do nível do mar e das tempestades cada vez mais destrutivas, fica claro para Ghosh que a humanidade está caminhando para um doloroso acerto de contas. Ele afirma que já passamos por essa lição antes, mas não conseguimos tirar proveito dela.

Seu registro dos esforços da humanidade para transformar a papoula do ópio em um instrumento de poder político e econômico torna-se uma parábola convincente do nosso fracasso coletivo em tratar o mundo natural com o respeito que ele exige e aprender com a experiência dolorosa de que aqueles que semeiam o vento colhem a tempestade.

Como o subtítulo indica, “Smoke and Ashes” é principalmente um estudo sobre o ópio, seu cultivo e processamento em escala industrial pela britânica Companhia das Índias Orientais na Índia, sua exportação para a China e o recebimento do imposto pelo produto acabado. O livro se destaca nessa análise, e o domínio de Ghosh de suas consideráveis fontes secundárias revela a escala impressionante da perfídia da empresa.

Vivemos em uma época em que as elites do mundo desenvolvido são rotineiramente condescendentes com os narcoestados cujos cartéis de drogas suprem a demanda por drogas Classe A em seus próprios países. Ghosh demonstra que os primeiros cartéis internacionais de drogas do mundo eram administrados pelos governos holandês e britânico por meio de suas empresas monopolistas das Índias Orientais.

Ghosh cataloga pacientemente as misérias acumuladas sobre os produtores de ópio: os pequenos agricultores da província indiana de Bihar, que foram obrigados a cultivar as papoulas sem fins lucrativos sob o domínio draconiano de inspetores de empresas e do governo. Mas essa é, em grande parte, uma história de multiplicação de números, porcentagens crescentes e expoentes crescentes. Os números dobraram, triplicaram, tornaram-se cinco, dez, cem vezes maiores do que eram alguns anos antes.

Houve um aumento maciço na área dedicada ao cultivo de papoula. Milhões de pessoas morreram na fome de Bengala de 1770, pois as terras agrícolas que antes eram produtivas foram convertidas à força para a produção de papoula. O aumento astronômico no peso das exportações de ópio gerou lucros para a Companhia das Índias Orientais, e os impostos correspondentes pagos à Coroa constituíram uma porcentagem cada vez maior da receita do governo britânico. O aumento vertiginoso da tonelagem de ópio importado para a China resultou em uma explosão no número de usuários diários e viciados.

Aqui temos uma história de brutalidade colonial e beligerância imperial apresentada por meio de cálculos brutos.

Assinatura do Tratado de Bhairowal entre o Império Sikh e a Companhia Britânica das Índias Orientais - artista desconhecido (c.1846-7). Domínio público, via Wikimedia Commons

Efeitos de longo prazo

Ghosh identifica os efeitos de longo prazo da economia do ópio na Índia moderna e as desigualdades regionais que ela produziu e consolidou. Ele chama a atenção para o atraso contínuo do corredor Bihar-Benares (Varanasi), onde a Companhia das Índias Orientais estabeleceu suas primeiras instalações de cultivo e produção em larga escala, exercendo um monopólio rigoroso sobre o cultivo, o comércio e a exportação.

O foco principal da empresa era o cultivo, o processamento, o transporte e a exportação de ópio. O compromisso resultante de seus recursos foi com regimes de vigilância e aplicação da lei, em vez de bem-estar e investimento comunitário.

Não é de surpreender que, mesmo agora, essas áreas tenham tido resultados sociais e econômicos de longo prazo comprovadamente piores do que as áreas vizinhas, com “níveis nitidamente mais baixos de alfabetização e menos escolas primárias e instalações de saúde”.

Isso contrasta com a região de Malwa, no centro-oeste da Índia, outra área ideal para o cultivo de papoula com uma longa história de crescimento indígena e comércio de ópio. Os Marathas locais resistiram às forças da Companhia das Índias Orientais por mais tempo. Eles enfrentaram a empresa em uma série de reveses militares impressionantes, impressionando os generais britânicos com a disciplina, a mobilidade e o poder de fogo de sua artilharia.

Quando os Marathas foram subjugados em 1803, já era tarde demais para a empresa entrar no mercado e monopolizar o comércio de ópio. Embora derrotados, os Marathas mantiveram exércitos formidáveis e controlavam grandes extensões de terra que a empresa teria dificuldade em colocar sob seu controle.

Além disso, os produtores nativos de ópio de Malwa tinham sindicatos e redes de comércio bem estabelecidos que a empresa não podia controlar nem cooptar. Diante desses padrões arraigados de produção e comércio, a empresa concordou com o status quo, lucrando com as taxas de trânsito quando o ópio passava por Bombaim.

Mas não foi apenas a empresa que colheu os benefícios do comércio de ópio nativo do Ocidente. Ghosh revira as capas empoeiradas de livros de registro e concessões comerciais há muito desaparecidas para mostrar que as origens de Bombaim como o coração pulsante do dinamismo comercial da Índia moderna - e a fonte de vários titãs industriais e financeiros do país, entre eles o Grupo Tata - podem ser rastreadas até o ópio:

De todos os beneficiários do comércio de ópio de Malwa, nenhum ganhou mais do que as redes mercantis do oeste da Índia […] o ópio foi a principal fonte de acumulação de capital para os comerciantes e banqueiros indígenas no oeste da Índia durante a primeira metade do século XIX.

É um paradoxo atraente, embora um tanto inquietante: o comércio de ópio que empobreceu e paralisou a Índia também financiou e ajudou a forjar o Estado moderno.

Fumantes de ópio - William Thomas Saunders (1867). Metropolitan Museum of Art, via Wikimedia Commons, CC BY

Guerras do Ópio

Mas para onde estava indo todo esse ópio? É ao responder a essa pergunta que o principal ponto fraco do livro vem à tona.

Para lidar com um desequilíbrio comercial em que as exportações de chá se inclinavam fortemente a favor da China e para alimentar a crescente demanda por ópio dos viciados chineses - alimentada por produtos contrabandeados até hoje - a Grã-Bretanha insistiu hipocritamente em seu direito de importar ópio para o reino do meio.

Os governantes da dinastia Qing da China se opunham implacavelmente a essa demanda, tendo proibido o comércio de ópio e feito o possível para erradicar seu uso. Mas eles eram impotentes para resistir aos britânicos, mais bem armados, e à sua marinha conquistadora.

Apesar de uma defesa obstinada e de alguns sucessos no campo de batalha, os chineses foram amplamente derrotados nas Guerras do Ópio de 1838 a 1842 e de 1856 a 1860. Cantão (Guangzhou), Nanquim (Nanjing) e Pequim (Beijing), entre outras de suas principais cidades, foram bombardeadas, capturadas e saqueadas.

Os tratados subsequentes impuseram à China concessões comerciais e territoriais humilhantes, entre elas um aumento de cinco vezes nos portos do tratado, onde os britânicos podiam comercializar e residir, a extraterritorialidade para os súditos britânicos e a cessão de Hong Kong. A derrota obrigou a China a engolir o rio de ópio que fluía por seus portos agora abertos.

Quando os Wolf Warriors da China moderna falam sobre vingar as humilhações do passado e recuperar a face perdida da nação, as Guerras do Ópio são o combustível que alimenta seu neonacionalismo agressivo: a prova A em sua acusação de arrogância ocidental.

Navios da Companhia das Índias Orientais destruindo os juncos de guerra chineses durante a primeira Guerra do Ópio - Edward Duncan (1843). Domínio público, via Wikimedia Commons

O estrago feito

Não foram apenas os britânicos que lucraram com o comércio do ópio. O monopólio do ópio da Royal Dutch Trading Company nas Índias Orientais Holandesas - a atual Indonésia - gerou lucros astronômicos que financiaram uma série de empresas nacionais. Entre elas está uma das maiores produtoras de combustível fóssil do mundo, a Royal Dutch Shell.

Os americanos também lucraram muito com a subordinação da China do século XIX. Um pequeno grupo de comerciantes de famílias estabelecidas na Costa Leste e alguns intrusos bem relacionados fizeram fortunas com o comércio de ópio.

Esse capital, e os homens que o geraram, ajudaram a construir as ferrovias americanas. Ele financiou as grandes redes de hotéis que ligavam as principais cidades. Forneceu a planta para as fábricas de engenharia e têxteis que impulsionaram o boom da manufatura. Por meio do ópio, escreve Ghosh, “os Estados Unidos conseguiram transferir o poder econômico da China para a revolução industrial americana”.

No entanto, a droga que ajudou a construir a América quase a destruiu. O livro está em seu melhor momento quando Ghosh é despertado para uma fúria justa. É interessante notar que nem o sofrimento dos pobres produtores de papoula de Bihar, nem o dos infelizes viciados da China o incomodam tanto quanto o dano infligido ao público dos Estados Unidos pela família Sackler.

Ghosh reserva sua mais profunda indignação à Purdue Pharma e ao seu produto mais lucrativo, a oxicodona. Traçando o desenvolvimento do analgésico de prescrição médica até a década de 1970, quando as proibições de medicamentos à base de opiáceos foram flexibilizadas pela primeira vez, Ghosh recorre novamente a dados frios para evidenciar os danos que a principal marca da Purdue, o OxyContin, causou em toda a América.

Pouco mais de 20 anos após a entrada da droga no mercado, em 1996, acreditava-se que 30 milhões de americanos, cerca de 3% da população, eram dependentes. Durante esse período, a overdose de opioides tornou-se a principal causa de morte no país, matando mais pessoas do que armas ou carros:

Em 2016, uma média de 175 americanos morriam de overdose todos os dias, somando um total anual de 64.000, equivalente à população inteira de cidades do tamanho de Santa Fé, Novo México.

A epidemia acabou ceifando mais vidas americanas do que todas as mortes militares dos EUA na Segunda Guerra Mundial.

Como isso pôde acontecer em um estado moderno e desenvolvido, com toda a panóplia de autoridades regulatórias em vigor para evitar uma tragédia como essa? Em um eco fatal dos esforços dos comerciantes britânicos, norte-americanos e europeus para corromper e minar a autoridade do governo na China do século XIX, a crescente onda de vício nos Estados Unidos foi acompanhada pela captura corporativa das estruturas estatais e pela erosão constante da confiança pública em figuras e instituições que antes impunham respeito.

A Food and Drug Administration (FDA) realizou apenas testes superficiais de duas semanas com o OxyContin antes de aprová-lo. Dois dos examinadores que supervisionaram a pesquisa foram os que estavam trabalhando com o OxyContin. Dois dos examinadores que supervisionaram o processo de aprovação foram posteriormente trabalhar para a Purdue Pharma. Quando a FDA convocou um painel para examinar os danos causados pela droga, oito membros do painel de dez pessoas tinham vínculos com empresas farmacêuticas.

A epidemia se desdobrou em uma gama mais ampla de falhas institucionais, reveladas pela crise financeira global de 2008. O uso de opioides aumentou em seu rastro. Os governos socorreram os bancos, os arquitetos da crise saíram ilesos e os americanos comuns tiveram que pagar a conta. A mineração, a manufatura e outros empregos de colarinho azul desapareceram com a consequente desaceleração econômica. A fé nas instituições do país atingiu o nível mais baixo de todos os tempos, com efeitos catastróficos durante a pandemia da COVID-19 e, antes disso, nas urnas.

Entra em cena, à direita, Donald John Trump. Embora a perspectiva do retorno de Trump ao cargo nas eleições presidenciais deste ano nos EUA possa causar dor de cabeça, pense duas vezes antes de tomar um comprimido para escapar da “desprezível maldade” que isso pode trazer. O opioide que tira sua dor pode ter ajudado a colocá-lo na Casa Branca em primeiro lugar.

Kevin Foster, Professor associado da Escola de Línguas, Literatura e Cultura Linguística da Universidade de Monash.

Esse artigo é uma republicação do The Conversation. Leia o original aqui.