Seis bebês recém-nascidos morrem após incêndio em maternidade na Índia

Ministro da Saúde de Dehli determinou que seja instaurada investigação. Saurabh Bharadwaj pediu que sejam identificados os funcionários que teriam agido de forma negligente e também ordenou que os familiares das vítimas sejam indenizados.

Primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, falou em uma "tragédia comovente" e se solidarizou com os familiares. "Meus pensamentos estão com as famílias enlutadas neste momento incrivelmente difícil".

Também no sábado (25) outro incêndio deixou pelo menos 24 mortos na Índia. A tragédia aconteceu em um parque de diversões no distrito de Rajkot, no estado de Gujart — a maioria das vítimas eram crianças.